People Le prix de Cove Spring House, située sur l’île de la Barbade, est de 35 millions d’euros.

Elton John, Harry Styles, Ed Sheeran, Geri Halliwell, Kate Moss ou encore le prince Harry : tous ont séjourné un moment dans cette superbe demeure située sur le front de mer de l’île de la Barbade.

Au sein de cette propriété de 1 858 mètres carrés qui comprend une maison principale et un pavillon pour les amis, on retrouve pas moins de dix chambres et dix salles de bains. Cover Spring House possède aussi une piscine, un jacuzzi et plusieurs terrasses offrant toutes une vue imprenable sur la mer des Caraïbes. Sans oublier une salle de sport privée, une salle multimédia ainsi qu’une grande cuisine et un bar. Même si le personnel de maison - comprenant entre autres un majordome, plusieurs cuisiniers, des jardiniers et des femmes de chambre - est inclus dans le prix, le futur acquéreur du bien devra faire une offre à partir de 35 millions d’euros.

© D.R.