Pierre, mon mari, a un peu éduqué Grégory comme un sportif, nous confesse d’emblée Laurence Lemarchal, en ce début d’Euro de football où elle ressent encore plus de ferveur nationale belge que française. La maman du gagnant de la Star Ac’4, disparu il y a 14 ans et qui aurait donc eu 38 ans aujourd’hui, vient de sortir la suite de son livre Sous ton regard , ce que le combat de Grégory a changé (chez Michel Lafon). "Pierre, qui fut entraîneur en nationale 1 de basket, lui a toujours dit : ‘si tu veux être un artiste, il faut que tu aies une hygiène de vie - alimentation, sommeil, etc. - comme un sportif de haut niveau.’ Il faisait toujours référence au sport."

Et pour cause, Grégory Lemarchal était un grand fan de l’OM (Olympique de Marseille), selon sa maman. "Il avait des posters de Drogba dans sa chambre. Il avait donc en lui les valeurs du sport du haut niveau. D’ailleurs, il n’y avait rien de plus énervant pour lui quand un joueur de foot disait : ‘on joue pour le maintien.’ Non, pour lui, on joue pour gagner !" Un peu comme lui à la Star Academy finalement...