"Faites défiler pour voir la différence", a-t-il écrit pour accompagner cet avant/après où ses trapèzes, ses abdominaux et ses biceps sont plus dessinés qu'auparavant. Qu'on se le dise, l'athlète sacré homme le plus fort d'Islande à dix reprises reste une force de la nature.

Certains raccrochent les gants, d'autres les poids. C'est le cas d'Hafthor Julius Björnsson, colosse islandais de plus de deux mètres rendu célèbre parÉlu homme le plus fort du monde en 2018 et recordman du soulevé de terre, "La Montagne" de la série signée HBO a décidé de prendre du recul... et a perdu 50 kilos au passage. Il est ainsi passé de 205 à 155 kilos en quelques mois. Une fonte dantesque qu'il a documentée pour ses 3,4 millions d'abonnés sur Instagram.