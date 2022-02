Actuellement incarcéré pour soupçons de viols sur mineures (deux jeunes femmes, âgées de 16 et 17 ans au moment des faits, l’accusent en effet de les avoir contraintes à des relations sexuelles violentes) et d’agressions sexuelles, le chanteur de 69 ans a écrit à son ami Vincent Martin, depuis sa cellule... “Il me dit que la mort pourrait être une délivrance parce qu’il en bave d’être en quatre murs depuis quatre mois alors qu’il est présumé innocent, qu’il n’a pas été jugé encore.”

Dans Touche pas à mon poste, Vincent Martin a ainsi révélé le contenu de la lettre de Jean-Luc Lahaye, dont la fille Margaux a aussi été mise en examen pour “subordnation de témoin”, à Cyril Hanouna. “Ici, je ne suis plus rien. Emmuré 23h sur 24, j’ai droit à une heure de marche dans une cour aux hauts murs entourés de barbelés”, commence-t-il avant de lire un autre passage où l’interprète de “Papa chanteur”, en prison depuis 4 mois, songe au suicide. “Je suis dans un vrai cauchemar […] Je commence à sombrer peu à peu. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Chaque minute dure une heure, c’est à se demander si la mort ne serait pas une délivrance… Merci pour ton soutien.”

Et Vincent Martin, directeur de boîte de nuit à Saint-Tropez, d’insister en guise de conclusion.