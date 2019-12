"Je suis née aux États-Unis et je veux que les gens sachent que je suis américaine " , confiait en 2015 la chanteuse du groupe Deep Tan (qui sera ce 16 décembre en concert à Paris née en 1975 à Santa Monica.

" Je veux que les gens comprennent que je suis comme tout le monde à New York. C’est vraiment dur d’avoir toujours à me justifie r." Lassée et "fatiguée" d’assumer ce fardeau familial, Wafah Dufour - elle a opté pour le nom de sa mère Carmen Dufour - est en effet la fille du demi-frère d’Oussama Ben Laden (Yeslam Ben Laden).