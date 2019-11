Le grand public se souvient de Barbara Louys comme animatrice de télévision : de Forts en tête (avec Jacques Mercier) à C’est du belge (avec Gérald Watelet) en passant par Saké Soirée (pendant la coupe du Monde), Fata Morgana ou encore Été VIP (tous deux avec Maureen Louys).

Elle aura passé 14 ans au sein de la RTBF. Barbara Louys est entrée au boulevard Reyers comme productrice et créatrice de Tu passes quand tu veux après un bref passage par une chaîne de téléachat. L’émission pour ados de La Deux a révélé sa sœur Maureen Louys et David Antoine passé à la concurrence depuis. Pour entrer à la RTBF, elle a du revendre l’agence Poupoupidou qu’elle avait créée. La chaîne ne souhaitait pas mélanger l’antenne et le commerce.

C’est d’ailleurs la raison présentée pour justifier la rupture unilatérale de son contrat début 2015 alors qu’elle venait de lancer sa marque de bijoux, By B, quelques mois auparavant. C’était il y a plus de quatre ans et de l’eau a coulé sous les ponts.

