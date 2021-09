Daniel Craig sous le charme de la Duchesse Ce mardi 28 septembre, la duchesse de Cambridge a fait une apparition spectaculaire dans une longue robe dorée à sequins munie d'une cape. La pièce audacieuse signée Jenny Packham a fait briller l'épouse du prince William de mille feux, allant jusqu'à embraser la presse et les réseaux sociaux. "Le style d'une Reine", "la classe", "la perfection", "merveilleuse"... les compliments ont fusé et la maman de George, Charlotte et Louis est venue orner la première page des journaux anglais le lendemain. Même Daniel Craig, dont c'est l'ultime James Bond, n'est pas resté de marbre. "Vous êtes vraiment charmante !", lui a glissé l'acteur de 53 ans, rapporte la journaliste Rebecca English. Le prince Charles et Camilla Parker Bowles étaient eux aussi présents pour l'avant-première.





Même l'agent 007 peut se faire chiper la vedette. Danie Craig, Billie Eilish, Jason Momoa, Ana de Armas, Judi Dench, Phoebe Waller-Bridge... du beau monde était attendu à Londres pour l'avant-première de No Time Die Time (Mourir peut attendre, Ndlr) , le 25e volet des aventures de James Bond. Symbole de la culture britannique s'il en est, le film d'espionnage a également pu compter sur un autre soutien de taille : une partie de la famille royale. Et c'est Kate Middleton qui a braqué tous les regards.