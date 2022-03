Nicole Kidman a donné dans la nuit de dimanche à lundi l'inspiration pour un nouveau mème. En effet, lors de la cérémonie des Oscars, l'actrice a été prise en photo alors qu'elle tirait une tête... totalement stupéfaite, la bouche grande ouverte.

Il n'en fallait pas plus pour que le cliché ne fasse le buzz. Sauf qu'alors que tout le monde pensait que l'image avait été tirée au moment de la gifle de Will Smith sur Chris Rock, la réalité est tout autre.

Selon le site américain "Vulture", la photo a été prise avant le début de la cérémonie officielle. L'actrice réagissait à l'arrivée dans la salle de son amie Jessica Chastain, qui gagnera quelques minutes plus tard l'Oscar de la meilleure actrice pour "Dans les yeux de Tammy Faye". Contacté par "Vulture", le photographe auteur du cliché a confirmé l'information. "C'est une image de Nicole Kidman prise lors du pré-show non retransmis à la télévision. Il apparait qu'elle était simplement très contente de voir Jessica Chastain entrer dans la pièce. Elle a ensuite levé les mains pour la saluer", a déclaré Myung Chun du Los Angeles Times.