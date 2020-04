Avec plus de 171 millions d'abonnés, Kylie Jenner fait partie des personnalités les plus suivies au monde sur Instagram. Il n'est donc pas étonnant que la star de 22 ans crée le buzz avec ce genre de cliché. Une telle métamorphose entre ce que la cadette du clan Kardashian est en réalité et sous le couvert d'une maquilleuse, que les internautes crient au scandale. En effet, une photo d'elle en tenue de sport, cheveux en bataille et le teint un peu blême circule.

Et si certains fans défendent celle qui a été nommée plus jeune milliardaire autodidacte du monde à 21 ans, Kylie Jenner semble plutôt faire honneur à ce qui l'a rendue riche selon les autres: sa marque de cosmétique Kylie Cosmetics. "Mdrrr' le maquilleur de Kylie c'est Harry Potter je vois pas d'autre explication"; "Kylie Jenner on dirait les américaines chelous dans le fin fond du Mississippi qui passent leurs temps à jouer à la play et bouffer." Ou encore: "Depuis le temps vous saviez pas que Kylie c’était une arnaque."