Conditions de travail éreintantes, budget raboté, débat sur les armes à feu en tournage... l'accident impliquant Alec Baldwin est sur toutes les lèvres à Hollywood. Serge Svetnoy, directeur de la technique de, western devenu maudit malgré lui, a rendu hommage à la victime de ce drame.

"Je me tenais juste à côté d’elle lorsqu’elle a été tuée", a-t-il confié au sujet d'Halyna Hutchins, directrice de la photographe âgée de 42 ans, sur Facebook. "Je la tenais dans mes bras lorsqu’elle était en train de mourir. Son sang était sur mes mains. J’ai travaillé avec elle sur la plupart de ses films. On a partagé nos repas. On a brûlé sous le soleil, gelé dans la neige pendant les tournages. On a pris soin loin de l’autre", a-t-il déploré dans des propos traduits par Paris Match, partageant une photo prise peu avant le terrible accident survenu le 21 octobre. Une veillée s'est déroulée à Los Angeles dimanche 24 octobre en guise d'adieu.