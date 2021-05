"Sans amour" Il y a 3 mois, sentant le divorce fatidique arriver après 27 années de vie commune, Bill Gates s'est retiré au Vintage Club d'Indian Wells, coin cossu où les riches et célèbres s'adonnent au golf. Là, l'homme d'affaires de 65 ans possède en effet une villa à 12,5 millions de dollars et fait le dos rond en passant du temps avec des amis. Une conversation avec ces derniers à propos de sa future ex-femme vient de fuiter du côté du New York Post. "Bill a parlé à ses amis proches sur le terrain de golf. Il leur a dit il y a quelque temps que son mariage était sans amour, qu'il était terminé depuis un certain temps et qu'ils menaient des vies séparées", lit-on dans la presse américaine. Melinda Gates, elle, a profité de la fête des Mères pour rompre le silence. "J'aime être leur mère", a-t-elle déclaré à propos de ses trois enfants, Rory, Phoebe et Jennifer, le 9 mai. "Quelle que soit la signification de la fête des Mères pour vous – un jour pour célébrer une maman, honorer un souvenir ou réfléchir à votre propre résilience – j'espère que votre journée sera pleine de sens", a-t-elle ajouté, trouvant chez les siens le refuge dont elle a besoin.

Plus d'une semaine après l'annonce surprise du divorce, l'image se fait un peu plus nette. Comme ces Polaroïds que l'on secoue, le mystérieux couple Gates se dévoile de jour en jour. Si l'on apprenait récemment que la relation du fondateur de Microsoft avec Jeffrey Epstein a longtempsMelinda, on en sait désormais plus l'état d'esprit du philanthrope milliardaire.