À l’âge de 6 ans, Thylane Blondeau avait été élue la plus belle fille du monde.

Fin 2018, la fille de l’ex-animatrice française Veronika Loubry et du footballeur Patrick Blondeau avait d’ailleurs une nouvelle fois fait parler d’elle. Thylane se classant première du prestigieux classement TC Candler, qui publie son classement annuel des plus beaux visages d’hommes et de femmes du monde. Aujourd’hui influenceuse avec plus de 3,4 millions de followers, le mannequin - vu notamment au cinéma dans Belle et Sébastien : l’aventure continue - affiche 18 années au compteur. Et fait chavirer les cœurs !