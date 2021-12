En vacances à Avoriaz, Sylvie Tellier a été victime d’un accident en faisant du ski. Verdict : rupture du ligament interne et du croisé antérieur.

Une IRM doit aussi être pratiquée pour voir l’état de ses ménisques et décider si elle doit être opérée ou non. "C’est la méga poisse, a-t-elle confié sur Instagram. Pour ceux qui me connaissent, ça va être l’angoisse absolue. Parce que je ne sais pas tenir en place et là, une journée immobilisée sur mon canapé à ne pas bouger, je n’en peux déjà plus." Sa crainte : ne pas retrouver sa capacité à faire du sport. "Quand on me parle de l’état de mon genou, je suis hyper angoissée", reconnaît-elle.