La Reine et la famille royale réagissent

Un 12e arrière-petit-enfant pour Sa Majesté. Beatrice, l'aînée du prince Andrew et de Sarah Ferguson, a donné la vie à une fille dans la nuit du samedi 18 septembre. Il s'agit du premier enfant de la Princesse de 33 ans et de l'homme d'affaires Edoardo Mapelli Mozzi, déjà papa d'un petit Christopher qui est né d'une précédente union. Ce lundi 20 septembre, Buckingham Palace a partagé l'heureuse nouvelle au sujet de ce nouveau

"Les grands-parents et arrière-grands-parents du nouveau bébé ont tous été informés et sont ravis de la nouvelle. La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital pour leurs bons soins. Son Altesse Royale et son enfant se portent bien tous les deux, et le couple a hâte de présenter leur fille à son grand frère Christopher Woolf", peut-on lire dans un communiqué diffusé à cette date.

"On va tellement s'amuser"

Eugenie, la soeur de Beatrice, n'a pas manqué de lui adresser un tendre message sur les réseaux sociaux. "À mes très chers Beabea et Edo, félicitations pour votre nouvel ange. J'ai tellement hâte de la rencontrer et je suis si fière de vous. On va tellement s'amuser à voir nos enfants grandir", a-t-elle écrit. Sarah Ferguson, qui aurait rencontré le nouveau-né à Balmoral, serait "aux anges" selon un proche, rapporte Hello! Magazine. On ne sait pas encore si le prince Andrew, dans le collimateur de la justice américaine, va sortir de son silence médiatique pour l'occasion.