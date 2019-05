La fille du roi Harald V de Norvège a une personnalité entière et une attirance passionnée pour tout ce qui a à voir avec la spiritualité. Depuis qu’elle a divorcé d’Ari Behn après 14 ans de mariage, la princesse, aujourd’hui âgée de 47 ans, a pu laisser libre cours à sa liberté et ses envies et c’est ainsi qu’elle a croisé le chemin d’un homme, chaman de profession que l’on dit proche de Gwyneth Paltrow et de son mari, Brad Falchuk.

La jeune femme a tenu à officialiser sa relation et à montrer tout son amour le dimanche 12 mai dernier en postant sur Instagram un long post. "Quand on trouve son âme sœur, on le sait. J’ai eu la chance de trouver la mienne. Shaman Durek a changé ma vie, comme il change celle de tant d’autres. Grâce à lui, j’ai réalisé que l’amour inconditionnel existe sur cette planète. Il m’accepte telle que je suis, sans doute ni peur. Il me fait rire plus que quiconque, a la plus profonde des sagesses à partager ainsi que tous les pans qui découlent de la diversité de son être. Je suis si heureuse et j’ai tellement de chance qu’il soit mon petit ami. Merci mon amour, pour m’avoir fait entrer aussi généreusement dans ta famille. Je t’aime, de cette éternité à la suivante." Ce à quoi Durek a répondu "tellement heureux d’être avec toi et de partager notre amour avec tant de belles âmes".

Des belles âmes… et quelques "haters" aussi auxquels Märtha-Louise avait également adressé un message : "Et à ceux parmi vous qui ressentiront le besoin de critiquer : on se calme. Ce n’est pas à vous de choisir pour moi ni de me juger. Je ne choisis pas mon homme de manière à satisfaire le moindre d’entre vous ni la moindre norme ou case dans laquelle vous avez décidé, dans votre esprit, que je devais être". Avant de terminer sur le fait qu’elle est "super-heureuse".