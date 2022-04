Mode pop

Pour marquer le coup, la fille longtemps cachée du roi Albert II avait opté pour l'une de ses propres créations : une robe à mi-chemin entre la peinture pop art et la mode de créateur. L'artiste plasticienne de 54 ans s'est directement inspirée de l'un de ses tableaux pour cette pièce issue de sa collection "Wearable Art". Des bottes en cuir ornées de coeurs roses venaient compléter sa tenue parfaitement dans le thème. Delphine Boël avait fait le déplacement avec Jim O'Hare, son conjoint et père de ses deux enfants, Oscar et Joséphine.

L'actrice Gillian Anderson, Sydney Sweeney, révélation de la série Euphoria, ou encore le chanteur Soprano faisaient partie des célébrités repérées à la 5e édition du festival cannois.