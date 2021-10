La princesse Elisabeth fête ce jour ses 20 ans. Un âge symbolique pour une future reine qui déploie ses ailes, toujours plus chaque année.

Les photos so british de la princesse Elisabeth dans les rues de la prestigieuse Oxford ont un petit côté du film Coup de foudre à Notting Hill mais disons-le tout de suite, on ne connaît pas de petit ami à la fille aînée de Mathilde et Philippe. La jeune fille, qui fête ses 20 ans ce 25 octobre, âge symbolique s’il en est, semble vouloir se concentrer sur ses études.

Depuis peu, elle s’est lancée dans un cursus de 3 ans en "Histoire et Politique" à l’Université d’Oxford. C’est qu’elle a été élevée dans la perspective qu’elle sera reine un jour. Depuis l’abrogation de la loi salique en 1991, une femme peut en effet accéder au trône. La Duchesse de Brabant est donc l’héritière directe de la couronne belge. Ce royal destin a nécessairement forgé le caractère et la conduite de la grande sœur de Gabriel, Emmanuel et Éléonore.