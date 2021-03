"Je suis si heureuse"



Un "Royal Baby" déjà pas comme les autres. Alors que les enfants de Kate Middleton ont écrit des cartes de voeux pour la fête des Mères, la princesse Eugenie, elle, n'a pas résisté à l'envie de partager un cliché de son nouveau-né, August, ce 14 mars. Et la jeune maman a encore apporté une petite touche personnelle qui vient rompre avec les traditions de la famille royale britannique.

Au moment d'annoncer la naissance d'August Philip Hawke, né le 9 février, la Princesse et son époux Jack Brooksbank étaient apparus avec leur garçon empaqueté dans une couverture bleue avec bonnet assorti. Comme l'on fait remarquer bon nombre de médias britanniques, il est de coutume que les parents de bébés royaux se fournissent chez G.H.Hurt & Son, vieille maison de Nottingham qui fournit les iconiques couvertures blanches de la famille royale.

Cette fois, la princesse Eugenie a immortalisé son fils délicatement allongé dans l'herbe touffue, vêtu de chaussons en forme de lapin et d'un pantalon à motifs baleine. "Je suis si heureuse d’être la maman d’August et comme vous pouvez le voir, je profite de ma première fête des Mères", a-t-elle écrit sur Instagram. Un moment de vie intime qui tranche également avec le mystère qui entoure souvent les premiers mois des "Royal Babies". À 30 ans, Eugenie d'York s'impose déjà en tant que maman dans l'air du temps.