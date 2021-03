Un anniversaire à la saveur particulière. Cette année, Eugenie va souffler ses bougies non pas à deux, mais à trois. La princesse d'York, 31 ans ce 23 mars, sera aux côtés de son époux Jack Brooksbank, mais aussi d'August, leur fils âgé d'un mois et demi. Pour son premier anniversaire en tant que mère, la fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson a pu compter sur la bienveillance d'Elizabeth II.

"Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à la princesse Eugenie !", peut-on lire sur le compte Instagram officiel de la Reine. La publication est accompagnée d'un joli portrait de la jeune femme, immortalisée lors du Ladie's Day au Royal Ascot de juin 2020 durant lequel elle portait un joli chapeau orné de plumes. La princesse cultive une belle relation avec sa grand-mère qu'elle appelle affectueusement "granny". August Philip Hawke Brooksbank est le 9e arrière-petit-enfant d'Elizabeth II.