Un an et demi. C'est la trop longue période durant laquelle la princesse Madeleine et ses enfants n'ont pas pu se rendre en Suède à cause de la pandémie. À tout juste 39 ans – elle fêtait son anniversaire le 10 juin –, la fille du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia a eu le feu vert pour quitter les États-Unis.

La Cour suédoise l'a confirmé à la mi-juin : la Princesse et ses trois enfants sont bel et bien de retour dans le pays scandinave. Dès le 15 juin, le prince Nicolas a même pu y fêter son 6e anniversaire. Ce 21 juin, l'épouse de l'homme d'affaires anglais Christopher O'Neill a publié un cliché qui fait état du bonheur familial. "Hourra pour ce retour à la maison dans la magnifique Suède !", a-t-elle écrit sur Instagram. On y voit Leonore, sa fille aînée de 7 ans, prendre la pose au milieu des marguerites, les bras ouverts et le sourire jusqu'aux oreilles. Avec le beau temps du solstice d'été en prime.