Ils ont été accueillis par le couple Macron et comme à chaque fois qu’elles se voient, les deux femmes se sont montrées amicales et complices. Toutes les deux se sont d’ailleurs rendues à la cité scolaire Alphonse de Lamartine dans le IXe arrondissement de Paris afin d’y aborder un sujet qui tient au cœur de chacune d’entre elles : la lutte contre le harcèlement scolaire. Elles ont ainsi assisté à une table ronde avec les lycéens autour de dispositifs pour lutter contre le harcèlement à l’école. La princesse scandinave a également souhaité associer à cette visite le Chœur National Danois de Filles qui s’est produit avec la chorale du lycée Lamartine. Leur venue dans ce lycée a provoqué une vraie liesse : les élèves ont acclamé Brigitte Macron et la princesse Mary, les mitraillant avec leur téléphone, de quoi inonder les réseaux sociaux !