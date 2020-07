Les festivités ont eu lieu en Angleterre en comité restreint.

C’est finalement en Angleterre et en comité très restreint qu’a eu lieu le mariage de la princesse Raiyah de Jordanie, fille cadette du défunt roi Hussein et de sa dernière épouse la reine Noor. Il avait initialement été programmé pour le mois d’avril au royaume hachémite.

La princesse âgée de 34 ans a épousé le journaliste Ned Donovan en présence de sa mère la reine Noor, de l’ambassadeur de Jordanie au Royaume-Uni et de quelques membres de la famille Donovan, en raison des strictes règles sanitaires actuellement en vigueur.

On ignore si sa demi-sœur la princesse Haya, en plein divorce avec l’émir de Dubaï, et nommée secrétaire à l’ambassade de Jordanie à Londres (ce qui lui confère une immunité diplomatique) était de la partie.

Son demi-frère le roi Abdallah a donné son consentement à cette union. Ned Donovan s’est converti à l’Islam et s’appelle désormais Faris Ned. Il suit aussi des cours intensifs d’arabe moderne mais avoue que son niveau n’est pas encore à la hauteur de ses espérances.

La princesse a posté un mot de remerciement sur son compte Twitter et indique qu’elle espère que l’union pourra être à nouveau célébrée en Jordanie dès que la pandémie le permettra.

La mariée portait une robe aux fines broderies et dentelles. Elle avait posé en forme de bandeau un diadème de diamants avec une broche centrale en saphirs et diamants appartenant à sa mère.

La reine Noor portait un traditionnel caftan, style vestimentaire qu’elle a lancé dans les années 90 pour promouvoir l’artisanat jordanien. Veuve depuis 21 ans, elle s’est retirée de la vie à la Cour à Amman mais reste très engagée dans la lutte contre les mines antipersonnel et l’écologie. Elle se partage désormais entre la Côte Est des États-Unis, Londres et Amman. Elle est grand-mère à douze reprises.

La princesse est le quatrième et dernier enfant du mariage du roi Hussein (décédé en 1999) et de la reine Noor. Elle était le dernier célibataire des onze enfants (issus de quatre unions) du défunt souverain. Elle poursuivait ces derniers mois des études complémentaires en littérature japonaise à l’université de Californie. Raiyah est déjà diplômée des universités d’Edimbourg et de Columbia en littérature japonaise. Elle a d’ailleurs vécu à Tokyo pendant trois ans et accompagna le roi Abdallah lors de ses déplacements au Japon en 2007 et 2008.

De 8 ans son cadet, Ned Donovan est journaliste free lance. Il a fait la connaissance de la princesse lors d’un voyage en Inde en 2018. Il est fait partie du famille d’artistes. Il est le petit-fils de l’écrivain britannique Roahl Dahl, auteur de Charlie et la chocolaterie et de l’actrice Patricia Neal qui a remporté un Oscar pour son rôle dans Hud au côté de Paul Newman. Sa sœur est l’actrice Sophie Dahl.