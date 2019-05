Quelques jours avant que la justice ne rende sa décision sur le testament de Johnny Hallyday ce 28 mai, Bernard Montiel - proche de Laura Smet - a révélé dans Touche pas à mon poste l’existence d’une négociation de dernière minute de la part de la veuve du rocker à qui l’on prête désormais une relation avec l’ancien champion cycliste Richard Virenque.

"Il y a une conciliation qui a été tentée il y a 15 jours maintenant par Laeticia. Elle a dit à Laura et David : On efface tout, on oublie tout et on trouve un arrangement financier. Mais je veux en échange que vous vous excusiez publiquement, toi et David, et qu’en plus nous fassions une couverture de magazine tous les trois ensemble sur la photo. C’est énorme ! S’excuser de quoi ? ! C’est ça le pire !"