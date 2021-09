Cardi B a accouché. Le 4 septembre dernier, le second enfant de la chanteuse Cardi B et du rappeur Offset, est né, ont annoncé le couple lundi sur les réseaux sociaux.

Si le prénom du petit garçon n'a pas encore été révélé, la star a partagé un premier cliché sur son compte Instagram. On la voit, elle et son mari, à la maternité, assis dans le lit médical et tenant dans leurs bras le nouveau-né. En légende, la date de naissance du bébé : le 4 septembre 2021, accompagné d’émojis dinosaure, cœur bleu et nounours.

De son côté Offset a publié une photo de lui allongé sur un lit avec son fils contre lui, près de Cardi B. Le rappeur est, pour sa part, devenu papa pour la cinquième fois, comme il a fait allusion dans son post en écrivant "Chapitre 5".

Offset et Cardi B sont mariés depuis septembre 2017. De leur union est née une première fille, Kulture, en juillet 2018. La chanteuse avait annoncé sa seconde grossesse lors d'un show au BET awards où elle portait une robe laissant apparaître son "baby bump".