Un look taillé pour l'événement. Invitée à chanter son tube "Cyber Sex" lors des AVN Awards, la grand-messe qui récompense chaque année les incontournables de l'industrie du porno à Las Vegas, Doja Cat a tout simplement piqué la vedette. Repérée par le Huffington Post, sa tenue de scène moulante à paillettes était en effet des plus explicites. Seins, fesses, ticket de métro... l'étoile montante du rap californien a joué la carte de la provoc' à 100%. Un choix fort qui, selon le média français, mériterait " un tonnerre d'applaudissements". On vous laisse en juger.