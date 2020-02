Le duc et la duchesse de Cambridge faisaient partie des VIPs des BAFTA.

Divine en robe Alexander McQueen et élégant en smoking, Kate et William étaient attendus aux BAFTA ce dimanche 2 février. On peut dire que le duc et la duchesse de Cambridge n'ont pas été déçus par cette nouvelle édition de ces Oscars à l'anglaise. Et c'est en grande partie dû à un Brad Pitt en très grande forme. Même à distance.

Récompensé pour son rôle dans Once Upon a Time... in Hollywood, l'acteur américain a tout de même pu transmettre son discours plein d'humour à Margot Robbie, sa co-star dans le film de Tarantino. Avec un clin d'oeil appuyé au Megxit en prime. "ll dit qu’il va surnommer ce trophée ‘Harry’, parce qu’il est très excité de pouvoir le ramener aux États-Unis avec lui. Ce sont ses mots, pas les miens !", a lâché Margot Robbie devant l'assemblée, hilare. Les caméras n'en ont pas raté une miette.