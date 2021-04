Avantage de star? Mariah Carey a déjà pu bénéficier de sa première dose du vaccin contre le Covid-19. Et la chanteuse américaine a partagé l'événement en images sur les réseaux sociaux.

Elle a posté la vidéo sur Instagram ce samedi 3 avril, avec comme commentaire: "Effet secondaire du vaccin : G6".

Sur les images, on peut voir la chanteuse attendre l'injection, "excitée et un peu nerveuse". Et au moment où l'aiguille la pique, Mariah Carey y va d'une note très aigüe dont elle a le secret...

Finalement, tout finit bien et la star conseille à tous ses fans d'aussi franchir le cap de la vaccination quand ils le pourront et, en attendant, de se comporter en toute sécurité. "La bataille n'est pas encore terminée", déclare-t-elle.