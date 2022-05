L'amour en mème Selon beaucoup, l'ancienne actrice de Gossip Girl remporte le prix de la plus belle tenue haut la main cette année. La robe, signée Versace, avait plusieurs facettes rendant hommage à "l'architecture de New York" se dévoilant au fil du tapis rouge. Ryan Reynolds, aux premières loges, n'a pas réussi à cacher son admiration débordante pour sa femme. Sa réaction, véritable mème en puissance, a fait un énorme buzz durant le show.

Le plus beau couple d'Hollywood ? Lors du Met Gala, les stars rivalisent d'exubérance pour capter l'attention des photographes et faire parler d'elles. Mais lors de cette édition 2022, l'amour, le vrai, a su se faire une place de choix grâce à Blake Lively et Ryan Reynolds.