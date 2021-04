On ne pleure pas de la même manière un prince presque centenaire qu’une princesse qui se tue dans un accident de voiture à 36 ans mais l’émotion a été réelle et bien plus importante qu’imaginée au Royaume-Uni depuis l’annonce du décès du prince Philip. Des fleurs ont été massivement déposées devant Buckingham et à Windsor, ce qui a beaucoup touché la reine et la famille.

En 73 années au sein de la famille royale, le prince a visité 70 % des pays du globe dont 50 (des 54 actuels) pays du Commonwealth et effectué en solo 229 visites à l’étranger.

Il laisse un héritage moral important avec le prix Duc d’Edimbourg créé en 1956 et qui par le biais de programmes et de bourses a soutenu à ce jour 13 millions de jeunes dans 168 pays ! C’est son fils le prince Edward qui avait repris le flambeau ces dernières années.

À la tête jusqu’à sa retraite de près de 100 organismes de charité et militaires, on calcule que le duc d’Edimbourg a rencontré au gré de ses activités au moins une fois presque 25 % de la population britannique. Un prince qui presque centenaire, a toujours été présent dans la vie de ses compatriotes.