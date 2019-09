La reine a appris à conduire à 18 ans lors de la 2e Guerre mondiale, lorsqu’elle était membre de la branche féminine de la British Army.

Elle y a même appris des rudiments de mécanique. Elizabeth II a toujours gardé le plaisir de la conduite et il n’était pas rare de la voir au volant de Range Rover, tambour battant. Cela dit, elle n’a jamais eu à passer son permis de conduire, selon The Sun. Et elle est la seule Britannique à circuler sans plaque d’immatriculation ! reporters