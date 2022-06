Un portrait au vitriol. Depuis quelques jours, un documentaire corrosif agite le royaume d'Espagne. Son nom :. Moins grandiose et scénarisée que, et surtout bien plus musclée, cette série propose une plongée dans les alcôves du palais de la Zarzuela. Et c'est la reine Letizia qui est le personnage principal du quatrième épisode proposé sur la plateforme ATRESplayer.

Les réalisateurs n'y vont pas par quatre chemins et dressent le portrait d'une femme qui n'arrive plus à se passer de la chirurgie esthétique. Intervention sur le nez, réalignement du menton, lifting des paupières, injections d'acide hyaluronique... telles seraient les opérations réalisées par celle que l'on surnommerait "la cheffe" du côté de Madrid. "Ce chemin de croix esthétique est une réaction à sa surexposition médiatique", y estime pour sa part Carmen Enriquez, ancienne experte royauté sur la chaîne TVE. Volontiers décrite comme "hautaine, ambitieuse et caractérielle", la mère de Leonor et Sofia n'aurait pas eu peur de s'imposer au sein de la famille royale. Quitte à se mettre Juan Carlos et Sophie de Grèce à dos.

Ce n'est pas la première fois que l'ancienne journaliste fait face à de telles accusations, puisque des débats sur sa silhouette viennent régulièrement remplir les pages de la presse à scandale.