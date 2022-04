Une veste, deux looks

Quand les rôles s'inversent. À 16 ans, Leonor de Borbón y Ortiz poursuit son cursus scolaire loin du royaume d'Espagne. C'est désormais à l'UWC Atlantic College, établissement du Pays de Galles prisé des monarchies, que la princesse héritière élargit ses horizons. Sa mère Letizia vient de lui faire un clin d'oeil mode très inspirant à distance.

Ce 31 mars, l'épouse de Felipe VI était de sortie à Madrid pour remettre des prix dans le cadre d’un festival de courts métrages. Elle avait opté pour une jupe à imprimé léopard sombre et un haut noir à manches longues. La pièce phare ? Un beau manteau-blazer croisé à galons blanc. La veste tendance signée Carolina Herrera avait été portée par sa fille aînée lors d'un voyage à Oviedo en octobre 2020. L'adolescente avait alors misé sur une robe verte et des ballerines. Partager ses vêtements : un irrésistible plaisir mère-fille, même quand on est reine.