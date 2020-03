La Reine Mathilde a pris un cours de musique à l’école communale du Ponton.

Pour les petits élèves de l’école Communale du Ponton, à Cuesmes, c’était un grand moment ! Ce n’est pas tous les jours, en effet, que l’on accueille la Reine venue assister à un cours de musique très particulier. C’est, en effet, dans le cadre du projet Fly to the Moon mis en place par La Maison des Ateliers et lauréat du Fonds Reine Mathilde, que la souveraine a fait le déplacement dans la région montoise.

Boris Iori, coordinateur du projet en question (qui concerne également les écoles de Barigand, à Ghlin et l’école des Arquebusiers à Mons), explique que ces établissements ont été choisis car ils "accueillent un public qui a moins facilement accès à la pratique musicale et à la création artistique".

Au total, ce ne sont pas moins de 90 enfants "fragilisés", âgés de 11 et 12 ans, qui ont pris part à cet atelier hors du commun, animé par trois musiciens professionnels. "L’idée est de créer une émulation entre ces enfants, dans un esprit de collaboration et de solidarité", explique encore Boris Iori.

Jouer d’un instrument mais également mixer, chanter : autant de manières d’entrer dans le monde de la musique pour ces jeunes qui se produiront devant 800 personnes, le 26 juin, sur la scène du Théâtre de Mons à l’occasion de la remise des CEB.

À Cuesmes, après une présentation musicale ainsi qu’une brève explication sur l’impact de la musique sur des enfants vulnérables, la Reine participe à une démonstration de body percussion. Elle a également découvert, en exclusivité, une chanson entièrement composée par les musiciens en herbe.