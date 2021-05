C'est vêtue de noir et avec le regard sombre que Maxima est apparue dans les rues désertes d'Amsterdam. Comme chaque année, la souveraine de 49 ans avait rendez-vous à la célèbre place du Dam pour la commémoration nationale du Souvenir.Accompagnée du roi Willem-Alexander, mais aussi du Premier ministre Mark Rutte, la Reine a honoré les 200 000 soldats et civils du royaume tombés durant la Seconde Guerre mondiale, il y a de cela 76 ans. Malgré une cérémonie en comité restreint à cause de la pandémie, une gerbe a pu être déposée devant le monument national où l'émotion était toutefois palpable.