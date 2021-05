De la petite bourgeoise Buenos Aires à reine solaire des Pays-Bas. À 50 ans, celle qui se rêvait en économiste sauvant l'Argentine de l'inflation embrasse pleinement son statut, et fait plus que jamais l'unanimité dans le pays de Willem-Alexander. Pour couronner le tout, la maman d'Amalia, Alexia et Ariane vient d'être auréolée de l’ordre de la Maison d’Orange pour

Inaugurée à début du XXe siècle, l'obtention de la Grand-Croix aux couleurs de la Maison royale a été entérinée par un décret issu le 6 mai dernier. Il s'agit de l'ordre le plus élevé remis aux étrangers qui oeuvrent pour le bien de la famille royale néerlandaise, rappelle Histoires Royales. L'événement a été officialisé par le biais d'un nouveau portrait officiel.

On notera qu'un portrait bien moins guindé de la Reine, immortalisée dans les jardins du Huis ten Bosch, était partagé sur les réseaux sociaux officiels du Palais la veille de son anniversaire.