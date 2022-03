"Bonheur et longue vie"

Tel est le but de l'honorifique prix Zayed, décerné à Abu Dhabi le samedi 26 février. Rania et Abdallah II de Jordanie, lauréats de cette édition 2022, avaient fait le déplacement.

Le pape François a loué le couple royal jordanien pour son engagement "dans l'accueil d'un grand nombre de réfugiés, dans la promotion des valeurs de coexistence et de dialogue entre les différentes traditions religieuses" depuis Rome. "Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous accorde bonheur et longue vie, et comble la Jordanie de ses bénédictions", a ajouté le Saint-Père. Le roi et la reine n'ont toutefois pas gardé l'argent qui était à la clé. Ils en ont fait don "pour rembourser les engagements financiers auxquels sont confrontées les femmes jordaniennes endettées incapables de rembourser les prêts qu'elles ont contractés pour subvenir aux besoins de leurs familles", a précisé la Cour de la monarchie du Proche-Orient.

Le prix Zayed a été créé en 2019 pour célébrer le travail accompli par des individus ou des entités dans la promotion du progrès humain. L’association haïtienne Fokal, très engagée dans l’éducation, était elle aussi récompensée.