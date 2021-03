C’est en 1889 que la famille royale de Grèce s’installa au domaine de Tatoï près d’Athènes. On est loin des fastes des palais royaux. Le bâtiment principal s’inspire des pavillons du palais de Peterhof en Russie. L’atmosphère y est avant tout familiale. Le roi Georges Ier voulait faire de ce domaine royal un modèle agricole.

La monarchie grecque a connu bien des aléas d’exil au cours de son histoire. À son retour au pays après la Seconde Guerre mondiale, elle va habiter Tatoï jusqu’en 1967. Le prince Michel de Grèce, célèbre pour ses passionnants récits historiques, y vit quelques années avant son mariage avec le roi Paul et la reine Frederika, leurs enfants Sophie (devenue reine d’Espagne), le futur roi Constantin et Irène. Ici, pas plus de protocole que cela comme il le narre dans l’un de ses livres de souvenirs.