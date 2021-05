Du 3 juin 2021 au 2 janvier 2022, le palais de Kensington à Londres présentera l’exposition Royal style in the making qui explore les liens entre créateurs et membres de la famille royale à travers des tenues célèbres.

L’une des pièces exposées est la robe de couronnement en 1937 de la reine Elizabeth, épouse du roi George VI et mère d’Elizabeth II.