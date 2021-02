C'est l’affaire qui fait grand bruit et agite comme rarement la Toile en ce moment. Les révélations faites par Le Point le 2 février à propos de Richard Berry et des accusations d’abus sexuels et d’inceste portées contre lui par sa fille Coline, ainsi que l’enquête menée par Le Monde et publié deux jours plus tard, ont fait l’effet d’une bombe. désormais, c'est toute la famille qui se déchire.

Marilou, la fille de Josiane Balasko et nièce de l’acteur, soutien Coline Berry. Elle affirme avoir été mise au courant de ce qu’a subi sa cousine.

De son côté Jeane Manson, l’ex-épouse du comédien, elle aussi mise en cause, affirme que tout cela est faux, que la démarche de Coline Berry l’égard de son père semble inspirée par “le fort ressentiment d’une fille à l’égard de son père dans des relations familiales tumultueuses”. Elle s’est pleinement associée au démenti fait par son ex-mari et “réfute et conteste avec force l’existence de réels faits”. Elle se dit sidérée et profondémment blessée d'être prise à partie dans ce qu'elle qualifie de règlement de comptes familial.

Sans ambiguïté

Aujourd’hui, c’est la seconde fille de l’acteur qui est sortie du silence. Joséphine Berry s’est confiée sur ses rapports avec son père. “Il ne s’est jamais rien passé, il n’y a jamais eu aucune ambiguïté”, a-t-elle fait savoir après avoir pris contact avec Le Monde à qui elle avait demandé de ne pas publier l’enquête qui a mis le feu aux poudres. Elle juge que cette histoire n’a pas à s’étaler sur la place publique mais qu’elle doit se régler en famille et que c’est à la justice de faire la lumière sur ce qui s’est vraiment passé.

Suite au dépôt de la plainte de Coline Berry le 21 janvier dernier, une enquête est en cours. Elle est menée par la Brigade de protection des mineurs. Les faits, des “jeux sexuels”, auraient eu lieu quand elle avait entre 6 et 10 ans lit-on dans Le Monde qui donne des détails tirés du document : “Quand le couple avait la garde des enfants en fin de semaine, il leur serait arrivé, le matin après leurs ébats, de convier ceux-ci dans la chambre parentale pour des jeux sexuels. Le père de la plaignante lui aurait alors proposé de jouer à l’orchestre avec ses organes sexuels et ceux de sa partenaire (pénis, seins), les deux adultes étant nus. […] Mme Coline Berry aurait donc été contrainte d’apposer sa bouche sur le sexe de M. Berry, le tout en présence de l’autre enfant, et de manière répétée”.

Cette version ne correspond donc pas à ce que soutien Joséphine Berry qui, elle, défend son père.