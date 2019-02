Les stars ne vivent vraiment pas la même réalité que la nôtre. Ne supportant plus d’être attaquée sur son mode de vie dépensier, Cardi B a posté une vidéo sur Instagram (avant de l’effacer) pour se justifier : "Les artistes comme moi, et tous les rappeurs que je connais, s’occupent financièrement de toute leur famille. Et ce n’est pas déductible d’impôts puisque le fisc ne considère pas ça comme une entreprise. En plus de ça, je dois être belle pour vous plaire, et toutes ces conneries, ça coûte beaucoup d’argent. Moi par exemple, mes factures s’élèvent à 250 000 - 300 000 dollars tous les mois. J’essaie de dépenser moins mais je n’y arrive pas."

Conclusion : le Smic devrait passer à 300 000 dollars par mois. À ce tarif-là, il n’y aurait plus aucun gilet jaune en rue.