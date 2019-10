Henry Thomas, l’acteur qui interprétait le rôle mythique d’Elliott dans E.T., a été arrêté en Oregon ce lundi.

Selon les médias américains, l’acteur de 48 ans a été arrêté pour conduite en état d’ivresse. Celui qu’on a aussi vu dans Gangs of New York ou Legends of the Fall mais aussi dans les séries The Mentalist et CSI a toutefois quitté l’établissement le lendemain matin après avoir payé sa caution.