Lors d'un entretien accordé à Public, l'influenceuse a dévoilé son salaire mensuel. C'est surtout via le placement de produits effectué sur les réseaux sociaux que la candidate de télétréalité gagne bien sa vie.

"On a pas de salaire fixe. Je gagne entre 20.000 et 100.000 euros par mois", confie celle qui compte plus de 3 millions d'abonnés sur son compte Instagram.

L'ancienne candidate des Marseillais, des Anges de la téléréalité ou des Princes de l'amour a confié que ses revenus ont fortement augmenté durant le confinement. "On a gagné beaucoup plus que jamais auparavant. Tout simplement parce que les gens n’avaient que ça à faire, acheter en ligne."

Maintenant que les affaires sont bonnes, Milla a décidé de partir vivre à Dubaï. Si le climat est attractif, la fiscalité du pays l'est tout autant. "Pourquoi rester dans un pays où on te prend 60% de ce que tu gagnes alors qu’ici, on ne nous prend quasiment rien ? A Dubaï, il fait beau toute l’année et puis surtout, c’est très sécurisé. On a envie de sortir sans avoir peur de porter une montre ou de se faire arracher son sac à main", confie-t-elle encore à nos confrères.