Evangeline Lilly a annoncé qu’elle ne suivrait pas les mesures contre le Covid-19 demandées par les autorités américaines. Sophie Turner la dénonce

"Je viens juste de déposer les enfants à la gymnastique, écrit ainsi Evangeline Lilly sur Instagram. Ils se sont tous lavé les mains avant d’entrer. Ils jouent et rient tous ensemble. Certaines personnes préfèrent leur vie à la liberté, d’autres préfèrent la liberté à leur vie. Nous faisons tous nos choix. Avec amour et respect.”

La star de la série Lost va même plus loin en évoquant une sorte de théorie du complot à l’aube des élections présidentielles américaines. “J’ai l’impression que l’on se rapproche un peu trop de la loi martiale, tout ça au nom d’une grippe respiratoire. C’est énervant, peste ainsi l’actrice américaine de 40 ans sur le réseau social. Je pense qu’il faut garder un œil sur nos leaders pour s’assurer qu’ils ne profitent pas de ce moment afin de nous priver de notre liberté et de récupérer encore un peu plus de pouvoir.”

Ce discours d’Evangeline Lilly crée la polémique, sachant surtout que son père est atteint de leucémie et que la comédienne de la saga Ant-Man est elle-même immuno déficiente. De quoi faire réagir la star de Game of Thrones, Sophie Turner (Sansa Stark) qui n’hésite pas à tacler cette dernière. “Restez à l’intérieur. Ne soyez pas stupides, putain, balance la femme de Joe Jonas sur Instagram. Même si vous considérez que votre ‘liberté’est plus importante que votre santé. Je n’en ai rien à foutre de votre liberté. En faisant ça, vous pourriez infecter d’autres personnes, des gens vulnérables autour de vous. Allez restez à l’intérieur les gars ! Ce n’est pas cool, ce n’est pas malin.”