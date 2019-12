Après avoir incarné la sœur du tueur en série, Jennifer Carpenter est de retour dans un rôle principal sur le petit écran.

Ancien agent du CIA, Erica Shepherd a trahi le gouvernement américain en donnant des informations à un dangereux criminel. Cet acte, qui a coûté la vie à plusieurs de ses collègues, a fait d’elle la femme la plus détestée des États-Unis. Après trois ans de prison sous haute surveillance, celle-ci est toutefois amenée à reprendre du service, pas parce que ses trahisons ont été pardonnées mais parce qu’elle est la seule à pouvoir aider le FBI à contrer une menace terroriste de grande ampleur. Will Keaton (Morris Chestnut), agent du FBI qui a décidé de libérer Erica Shepherd, pourra-t-il faire confiance à cette dernière ? Créée par le producteur de The Mentalist et Gotham, cette série d’espionnage tient le téléspectateur en haleine de la première à la dernière minute.

Dans la peau de l’intrigante ennemie publique numéro un, on retrouve Jennifer Carpenter, actrice connue pour avoir joué Debra Morgan, la sœur de Dexter dans la série du même nom. Enfin un rôle de premier plan pour l’Américaine de 40 ans qui avait également été aperçue dans Limitless, série tirée du film éponyme porté par Bradley Cooper.