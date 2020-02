Ce n’est pas un secret pour leurs fans, Bigflo et Oli ont le cœur sur la main.

Que ce soit lors de leurs concerts pendant lesquels ils se dépensent sans compter, mais aussi sur le plan de la solidarité. Ils en ont encore fait la preuve mercredi dernier lors de l’ultime concert de leur interminable tournée. Ils avaient donné rendez-vous à leurs fans à domicile puisqu’ils se produisaient au Zénith de Toulouse pour un show baptisé La nuit solidaire, qui portait bien son nom. Au terme du spectacle, les deux rappeurs ont donné un chèque de 500 000 euros au Secours populaire.

Sur Instagram, ils ont détaillé d’où vient ce montant : 250 000 euros proviennent des bénéfices du concert. Chacun des frères a donné 50 000 euros de sa poche et les 150 000 euros restant l’ont été par leur société. "Merci aux équipes qui ont fait des cadeaux et des efforts pour que la soirée coûte le moins cher possible", ont-ils souligné sur leurs réseaux sociaux avant d’inviter chacun à participer à son échelle à une cause de son choix, soit en donnant de l’argent, soit un peu de son temps. Désormais, Bigflo et Oli vont s’offrir un peu de repos bien mérité. Ils avaient annoncé l’été dernier être fatigués. Il est vrai que depuis la sortie de leur premier album en 2015 (La Cour des grands), ils n’ont pas arrêté d’enregistrer et de tourner.