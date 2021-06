On est en car", a plaisanté Jean-Luc Reichmann sur Facebook et Instagram après la défaite de la France en huitième de finale de l’Euro de football. Une blague faisant référence aux quarts de finale loupés avec le clin d’œil sur le fait que les Bleus ont repris le bus pour rentrer à la maison (illustrée d’un montage photo avec, en haut, le car de l’équipe de France et, en bas, Kylian Mbappé, la tête entre les mains) qui a engendré son lynchage par certains internautes. "Il faut arrêter de critiquer, c’est le jeu malheureusement, comme dans tous les sports, je supporterai toujours la France", lance un internaute. "Le supporter français typique. Il félicite son équipe si elle gagne, mais l’accable si elle perd. Rappelez-vous de leurs parcours au lieu de critiquer", lance une abonnée. "Arrêtez de mettre la faute sur le dos de Mbappé", ajoute encore une autre personne.

Certains ont par contre apprécié l’humour de l’animateur des 12 coups de midi et en ont rajouté une couche ou un 13e coup, c’est selon. "Le comble face à la Suisse, c’est d’avoir une défense qui ressemble à un Emmental", peut-on lire. Sa vanne ayant créé un certain tollé chez ses abonnés, Jean-Luc Reichmann a décidé de supprimer sa publication ce mercredi. Peut-on rire de tout ? Apparemment, pas avec tous les supporters des Bleus…