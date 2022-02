Le 3 octobre dernier, Bernard Tapie a rendu son dernier souffle. Le célèbre homme d’affaires s’est éteint à l’âge de 78 ans, après trois ans de lutte contre un double cancer de l’estomac et de l’œsophage. Plus de quatre mois après sa disparition, l’heure est à l’inquiétude pour les héritiers de l’ancien propriétaire de l’OM qui a laissé derrière lui une dette colossale.

Dominique Tapie, la veuve de l’ancien milliardaire, est en effet dans une situation délicate à l’heure d’accepter ou non la succession. Car même en cas de refus, cette dernière, condamnée solidairement en 2015, devra rembourser la dette de plus de 300 millions d’euros laissée par son défunt mari selon Paris Match.

D’après le magazine, Dominique Tapie serait "seule et ruinée". Celle dont la boîte aux lettres déborde de courriers d’huissiers aurait même déjà été contrainte de se séparer de plusieurs biens, n’ayant "même plus de quoi payer l’abonnement du téléphone". "Dominique est une vaillante, elle tente d’être philosophe, dit qu’il faut tout recommencer à zéro mais c’est un cauchemar. Tout est parti en fumée ", déplore sa meilleure amie dans Paris Match. Et la descente aux enfers de la veuve ne s’arrête pas là. Bernard Tapie aurait revendu la résidence où elle séjournait sans qu’elle en soit informée.