En vacances à Cannes, Tyson Fury a l'air de s'amuser plus que de raison. Sur une vidéo du Sun, on le voit titubant et tenter de prendre un taxi. Ce dernier semble refuser de prendre dans sa voiture le boxeur ivre. Le champion des poids lourds tente alors de rattraper la voiture et lui assène un coup de pied. Entouré par ce qui semble être ses amis, on voit la star du ring rater son coup.

Dans une story Instagram, il admet avoir ingurgité "quelques sherberts" en ajoutant que "la bière est plus forte en France". Fury n'a pas souhaité s'exprimer pour le Tabloïd anglais du Sun.