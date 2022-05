Cette semaine, le cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, émir du Qatar et son épouse la cheikha Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al Thani étaient en visite d’Etat en Espagne où ils ont été reçus par le roi Felipe et la reine Letizia. L’émir né en 1980, est propriétaire du club de football du Paris Saint-Germain. Eduqué en partie en Angleterre, il connaît bien la Belgique car son père l’ancien émir Hamad ben Khalifa aimait venir chasser dans les Ardennes et venir en villégiature dans la région de Durbuy. L’émir parle d’ailleurs le français.

Cette visite en Espagne était une première pour la cheikha Jawaher. Le public européen connaît en revanche bien sa belle-mère la cheikha Mozah qui avait fait sensation en son temps lors d’un défilé du 21 juillet, invitée avec son époux dans la tribune d’honneur par le président Sarkozy.

La cheikha Mozah, très investie dans l’éducation et la poursuite de la scolarité des enfants dans les zones de guerre, est une cliente des plus grandes maisons de couture. L’émir Tamim est en fait le quatrième fils de l’ancien émir mais le fils aîné de son union avec la cheikha Mozah qui est la seule des épouses que l’on connaît.

Pour la cheikha Jawaher, c’était donc un baptême du feu même si son époux règne depuis 2013. Ses sorties étaient uniquement au Qatar même si sa belle-mère et ses belles-sœurs les cheikha Al Mayassa et Hind sont bien plus omniprésentes.

Pour cette visite d’Etat, la cheikha qui est la première des trois épouses de l’émir, et la mère de quatre de ses treize enfants, a surpris en apparaissant lors de l’accueil militaire au Palais du Pardo sans voile. Sa belle-mère avait lancé la mode des turbans assortis à ses tenues.

Moins flamboyante que la cheikha Mozah, la cheikha Jawaher avait néanmoins choisi des créations de maisons françaises avec un tailleur-pantalon blanc Chanel et un mini-sac modèle Kelly (hommage à la princesse Grace de Monaco) de Hermès et le soir une tenue de Louis Vuitton. Lors du dîner de gala donné au Palais royal de Madrid, la reine Letizia portait les boucles d’oreilles en diamants offertes par l’émir.

Au Proche et au Moyen Orient, hormis la famille royale de Jordanie, on voit peu les femmes des familles des émirs à de rares exceptions près comme au Qatar avec les cheikhas Mozah, Hind et Al Mayassa, quelques princesses de la famille royale de Bahrein et l’épouse du sultan d’Oman. Celle qui avait le plus de visibilité était la princesse Haya de Jordanie, épouse de l’émir de Dubaï qui avait une intense vie officielle aux Emirats arabes unis ou à l’étranger. Elle accompagnait aussi son époux lors des grandes courses hippiques à Ascot et Epsom en Angleterre et ce jusqu’à sa fuite avec ses enfants vers Londres en 2019. Une rocambolesque affaire sur toile d’adultère qui s’est soldée par un divorce aux chiffres vertigineux.