Dans les pas de Kate Moss

La cousine des princes Harry et William était très en vue lors de son passage dans la capitale. La fille de George et Sylvana Windsor, 26 ans, est mannequin depuis quelques années et a été recrutée par Storm, l'agence qui avait repéré une certaine Kate Moss à la fin des années 1980. Elle a notamment prêté ses traits à Dolce & Gabbana et Bulgari par le passé. Lady Amelia est 38e dans l'ordre de succession au trône britannique. La jeune femme n'était pas la seule représentante de la royauté européenne puisque Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo avaient aussi fait le déplacement dans la capitale parisienne.